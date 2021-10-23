Фьюри узнал дату следующего боя и имена потенциальных соперников

Об этом заявил промоутер британца Боб Арум, сообщает BoxingNews24.

По его словам, Тайсон Фьюри проведет следующий бой в марте следующего года, а его потенциальными соперниками являются соотечественники Диллиан Уайт и Джо Джойс.

"Я постоянно общаюсь с Тайсоном. Он определенно не собирается уходить из бокса. Вопрос в том, когда он будет драться в следующий раз. Я мог бы предположить, что, наверное, в марте", - сказал Арум.

Он подчеркнул, что Диллан Уайт не является обязательным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри, поскольку сначала должен победить шведа Отто Валлина, бой с которым 30 октября сорвался из-за травмы британца.

"Уайт не является обязательным претендентом. Он обязан драться с Отто Валлином, а там посмотрим. Я хочу, чтобы в марте Фьюри провел бой в Британии и думаю, что среди потенциальных соперников могут быть Диллиан Уайт или Джо Джойс" , - рассказал Арум.

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).