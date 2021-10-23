Фьюри узнал дату следующего боя и имена потенциальных соперников
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри проведет следующий поединок весной 2022 года
Об этом заявил промоутер британца Боб Арум, сообщает BoxingNews24.
По его словам, Тайсон Фьюри проведет следующий бой в марте следующего года, а его потенциальными соперниками являются соотечественники Диллиан Уайт и Джо Джойс.
"Я постоянно общаюсь с Тайсоном. Он определенно не собирается уходить из бокса. Вопрос в том, когда он будет драться в следующий раз. Я мог бы предположить, что, наверное, в марте", - сказал Арум.
Он подчеркнул, что Диллан Уайт не является обязательным претендентом на бой с Тайсоном Фьюри, поскольку сначала должен победить шведа Отто Валлина, бой с которым 30 октября сорвался из-за травмы британца.
"Уайт не является обязательным претендентом. Он обязан драться с Отто Валлином, а там посмотрим. Я хочу, чтобы в марте Фьюри провел бой в Британии и думаю, что среди потенциальных соперников могут быть Диллиан Уайт или Джо Джойс" , - рассказал Арум.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 20 октября Диллиан Уайт травмировался за 10 дней до защиты титула "временного" чемпиона мира WBC в бою против Отто Валлина.
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