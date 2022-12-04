Фьюри уверенно победил Чисору и защитил титул WBC в тяжелом весе
В ночь с 3 на 4 декабря британцы Тайсон Фьюри и Дерек Чисора встречались в бою за титул WBC в сверхтяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На процедуре взвешивания Фьюри показал результат 121,9 кг. Вес Чисоры – 118,2 кг. Бой прошел на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.
Обладатель пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри сумел отстоять свой титул и буквально на протяжении всего боя издевался над Дереком Чисорой.
Судья принял решение досрочно завершить сражение в 10 раунде.
Для британцев это сражение стало третьей встречей в ринге. На счету Тайсона Фьюри 3 победы. В последний раз они встречались в 2014 году.
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