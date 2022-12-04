Фьюри уверенно победил Чисору и защитил титул WBC в тяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На процедуре взвешивания Фьюри показал результат 121,9 кг. Вес Чисоры – 118,2 кг. Бой прошел на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Обладатель пояса WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри сумел отстоять свой титул и буквально на протяжении всего боя издевался над Дереком Чисорой.

Судья принял решение досрочно завершить сражение в 10 раунде.

Для британцев это сражение стало третьей встречей в ринге. На счету Тайсона Фьюри 3 победы. В последний раз они встречались в 2014 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb