Фьюри унизительно высказался об Усике и Джошуа
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри унизительно прокомментировал возможный бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком
Об этом сообщает Mirror.
"Победа над Усиком ничего мне не даст, кто он, черт возьми, такой? Если я буду драться с Усиком – это все равно, что брошу ему не косточку, а подарю целую собачью будку. Все ждут, что я побью парня из среднего веса, который меньше меня. Если Усик победит меня, то начнется: "Боже мой, он избил мамонта, которого никто не мог победить." Я не собираюсь давать кому-то такой повод. Возможно, было бы лучше, если бы Усик и Джошуа подрались со мной вместе в команде. Просто пусть меняются между раундами. Я бы действительно побил их в один и тот же вечер - вот насколько они легкие соперники", - сказал Тайсон Фьюри.
Когда следующий бой Фьюри
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). В следующем поединке британец 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретится с бойцом смешанных единоборств, экс-чемпионом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Фрэнсисом Нганну из Франции.
Победа Усика над Дюбуа
В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве украинский боксер Александр Усик провел бой против британца Даниэля Дюбуа.
Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Даниэль Дюбуа грязно ударил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в себя.
В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть".
Рефери досрочно завершил бой победой Усика техническим нокаутом.
Впоследствии стало известно, что британский боксер Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Ведь сам Дюбуа не считает, что был удар ниже пояса, его поддерживает и промоутер.
Сам Усик прокомментировал удар британского боксера: "Многие говорят, что удар был "легальным"? Готов с ним (Дюбуа, - ред.) подраться завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Завтра, даже прямо сейчас. На голых кулаках. Без ног, только на руках. Нельзя людей бить в пах. Бокс - это спорт джентльменов, а не уличная потасовка".
Кроме того, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа Дон Чарльз подверг критике украинца Александра Усика после поединка и обвинил в нечестной победе.
Хронологию поединка можно прочитать по ссылке .
Следующий бой Усика
Александр Усик после поединка против Даниэля Дюбуа планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
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