Фьюри удивил именем опасного супертяжеловеса
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что наибольшей угрозой для него является соотечественник Джо Джойс, а не украинец Александр Усик
Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает Boxingscene .
По его словам, самым сильным из потенциальных соперников Тайсон Фьюри считает Джо Джойса, который должен был встретиться с Александром Усиком перед тем, как украинец договорился о бое с другим британцем - Джошуа.
"Я говорил с Тайсоном относительно его. И он сказал, что Джойс - лучший в дивизионе. Вот каково было его мнение. Может Джойс пройти весь путь? Да, он на это способен. В его груди бьется большое сердце. Он силен постоянно идет вперед. с кем бы он не выходил в ринг, у его соперников есть проблемы с тем, чтобы от него избавиться. Он крепкий и неуступчивый парень. Он может драться и трудно ударить ", - сказал Уоррен.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
- 10 октября Джошуа активировал опцию реванша в контракте на бой с Александром Усиком.
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