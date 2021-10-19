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Фьюри удивил именем опасного супертяжеловеса

19 октября, 2021 вторник
08:40
Спорт

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что наибольшей угрозой для него является соотечественник Джо Джойс, а не украинец Александр Усик

Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает Boxingscene .

По его словам, самым сильным из потенциальных соперников Тайсон Фьюри считает Джо Джойса, который должен был встретиться с Александром Усиком перед тем, как украинец договорился о бое с другим британцем - Джошуа.

"Я говорил с Тайсоном относительно его. И он сказал, что Джойс - лучший в дивизионе. Вот каково было его мнение. Может Джойс пройти весь путь? Да, он на это способен. В его груди бьется большое сердце. Он силен постоянно идет вперед. с кем бы он не выходил в ринг, у его соперников есть проблемы с тем, чтобы от него избавиться. Он крепкий и неуступчивый парень. Он может драться и трудно ударить ", - сказал Уоррен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер
Джо Джойс
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