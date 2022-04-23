Фьюри - Уайт: где и когда смотреть главный бой весны в боксе
Сегодня, 23 апреля, в Лондоне британский тяжеловес Тайсон Фьюри будет защищать титул чемпиона мира WBC в поединке против соотечественника Диллиана Уайта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) между Фьюри и Уайтом состоится на стадионе "Уэмбли".
В Украине прямую трансляцию вечера бокса из Лондона можно посмотреть на платформе Megogo. Ожидается, что главный поединок начнется ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.
В преддверии боя состоялась процедура взвешивания на которой Тайсон Фьюри показал 119,7 кг, а Диллиан Уайт – 114,7 кг.
Фьюри заявил, что сегодняшний поединок станет последним в его карьере. Британец раньше неоднократно объявлял, что уходит из бокса, но не сдерживал слова.
- 20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере.
- 22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов.
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