Фьюри - Уайт: где и когда смотреть главный бой весны в боксе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) между Фьюри и Уайтом состоится на стадионе "Уэмбли".

В Украине прямую трансляцию вечера бокса из Лондона можно посмотреть на платформе Megogo. Ожидается, что главный поединок начнется ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.

В преддверии боя состоялась процедура взвешивания на которой Тайсон Фьюри показал 119,7 кг, а Диллиан Уайт – 114,7 кг.

Фьюри заявил, что сегодняшний поединок станет последним в его карьере. Британец раньше неоднократно объявлял, что уходит из бокса, но не сдерживал слова.

20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере.

22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов.

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