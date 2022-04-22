Фьюри – Уайт: боксеры решились и провели дуэль взглядов. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Фьюри оказался тяжелее Уайта на 5 кг. Результат Тайсона Фьюри – 119,7 кг, а Диллиана Вайта – 114,7 кг. Также боксеры провели сражение взглядов.

Тайсон Фьюри 23 апреля в Лондоне будет защищать звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе в поединке против другого британца - Диллиана Уайта.



В Украине бой будет транслировать MEGOGO. Начало трансляции – в 21:00.



Видео:

20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с британцем Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа проиграет украинцу Александру Усику во второй раз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb