Фьюри – Уайт: боксеры решились и провели дуэль взглядов. Видео
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обязательный претендент Диллиан Уайт провели официальную процедуру взвешивания
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фьюри оказался тяжелее Уайта на 5 кг. Результат Тайсона Фьюри – 119,7 кг, а Диллиана Вайта – 114,7 кг. Также боксеры провели сражение взглядов.
Тайсон Фьюри 23 апреля в Лондоне будет защищать звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе в поединке против другого британца - Диллиана Уайта.
В Украине бой будет транслировать MEGOGO. Начало трансляции – в 21:00.
Видео:
- 20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с британцем Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .
- Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа проиграет украинцу Александру Усику во второй раз.
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