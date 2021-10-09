Фьюри - Уайлдер: онлайн-трансляция чемпионского боя в супертяжелом весе
Еспресо.TV проведет текстовую трансляцию боя за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Начало - в воскресенье, 10 октября, в 6:00 утра
На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) Тайсон Фьюри из Великобритании будет защищать звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Деонтея Уайлдера из США.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
Накануне боя состоялась церемония взвешивания, во время которой оба боксера показали рекордный вес в карьере. Фьюри весит 125,6 кг, Уайлдер - 107,9 кг.
В Украине бой за титул WBC покажет Megogo. В 4:00 начнется трансляция боев андеркарта в Лас-Вегасе. Фьюри и Уайлдер выйдут на ринг не раньше 6:00.
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