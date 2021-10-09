Фьюри - Уайлдер: онлайн-трансляция чемпионского боя в супертяжелом весе

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) Тайсон Фьюри из Великобритании будет защищать звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Деонтея Уайлдера из США.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания, во время которой оба боксера показали рекордный вес в карьере. Фьюри весит 125,6 кг, Уайлдер - 107,9 кг.



В Украине бой за титул WBC покажет Megogo. В 4:00 начнется трансляция боев андеркарта в Лас-Вегасе. Фьюри и Уайлдер выйдут на ринг не раньше 6:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb