Фьюри - Уайлдер: боксеры показали рекордный вес на взвешивании перед боем

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Оба боксера показали рекордный вес в карьере. Фьюри перед боем весит 125,6 кг, Уайлдер - 107,9 кг.

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) британец в поединке против американца будет защищать звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

В Украине бой за титул WBC покажет Megogo. В 4:00 начнется трансляция боев андеркарта в Лас-Вегасе. Фьюри и Уайлдер выйдут на ринг не раньше 6:00.

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .



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