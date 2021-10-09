Фьюри - Уайлдер: боксеры показали рекордный вес на взвешивании перед боем
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед боем за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Оба боксера показали рекордный вес в карьере. Фьюри перед боем весит 125,6 кг, Уайлдер - 107,9 кг.
На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) британец в поединке против американца будет защищать звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
В Украине бой за титул WBC покажет Megogo. В 4:00 начнется трансляция боев андеркарта в Лас-Вегасе. Фьюри и Уайлдер выйдут на ринг не раньше 6:00.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $30 млн, а американец - $20 млн.
- 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Энтони Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
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