Фьюри сравнил силу ударов Усика и Уайлдера
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не способен нанести ему вред, в отличие от американца Деонтея Уайлдера
Об этом Фьюри рассказал в интервью Dubai Eye 103.8 Sport.
По его словам, сравнивать Усика и Уайлдера смешно, ведь американец является сильнейшим панчером в истории, а украинец не владеет нокаутирующим ударом.
"Усик сложнее соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы шутите? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня? Его удары не нанесли Энтони Джошуа вообще никакого вреда .И Усик однозначно не нанесет вреда такому парню, как я", - сказал Фьюри.
Он добавил, что вообще не считает Усика тяжеловесом и пообещал его уничтожить. .
"Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. Среди любителей Усик выступал в категории 75 кг. Я же уже в 11 лет был супертяжеловесом", - подытожил Фьюри.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). Он трижды встречался с Деонтеем Уайлдером. В декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го и октябре 2021 года британец нокаутировал американца.
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Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий поединок против Диллиана Уайта.
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