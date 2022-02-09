Фьюри сравнил силу ударов Усика и Уайлдера

Об этом Фьюри рассказал в интервью Dubai Eye 103.8 Sport.

По его словам, сравнивать Усика и Уайлдера смешно, ведь американец является сильнейшим панчером в истории, а украинец не владеет нокаутирующим ударом.

"Усик сложнее соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы шутите? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня? Его удары не нанесли Энтони Джошуа вообще никакого вреда .И Усик однозначно не нанесет вреда такому парню, как я", - сказал Фьюри.

Он добавил, что вообще не считает Усика тяжеловесом и пообещал его уничтожить. .

"Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. Среди любителей Усик выступал в категории 75 кг. Я же уже в 11 лет был супертяжеловесом", - подытожил Фьюри.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). Он трижды встречался с Деонтеем Уайлдером. В декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го и октябре 2021 года британец нокаутировал американца.

Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий поединок против Диллиана Уайта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb