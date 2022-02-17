Фьюри спрогнозировал три варианта развития событий в реванше Усик – Джошуа
Британский боксер Тайсон Фьюри убежден, что украинец Александр Усик во второй раз победит его соотечественника Энтони Джошуа
Об этом он заявил в интервью Гарету Дэвису в YouTube.
По словам Фьюри, он прогнозирует победу Усика по очкам или нокаутом, однако не исключает, что Джошуа тоже может выиграть досрочно.
"Я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это хевивейт, а Джошуа – сильный соперник. Думаю, AJ может шокировать Усика, но, скорее всего, результат будет следующим: Александр остановит его в середине или конце поединка. Другой вариант - Усик снова победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено", - сказал Фьюри владеющий титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). В мае-июне он должен провести второй бой против Энтони Джошуа.
- Напомним, 16 февраля менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что бой украинского боксера против Тайсона Фьюри сорвался из-за обязательной защиты британцем титула WBC.
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