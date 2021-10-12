Фьюри спрогнозировал, что будет с Уайлдером после избиения в Лас-Вегасе

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Фьюри, Уайлдер снова будет искать оправдания поражению, как это было после второго поединка в феврале 2020 года, когда американец обвинил британца в мошенничестве с перчатками.

"Я уверен, что у Деонтея будет много оправданий. Он всегда так делает, потому что он неудачник. На нем перчатки Everlast MX, а у меня - Paffen Sports. Перчатки были одинаковыми. Его тренеры снова заходили в раздевалку, они все проверили. У них не было никаких вопросов. Деонтея избили честно. Буду удивлен, если он когда-нибудь снова выйдет на ринг", - сказал Фьюри.

Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.

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