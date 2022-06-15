Об этом сообщает talkSPORT .

"Даже сумма 200 млн фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина того, что я хотел бы получить за возвращение в ринг Пожалуй, скажу, что меня устроит полмиллиарда. И я не шучу. Хотите, чтобы я возобновил карьеру? Придется заплатить 500 млн евро. Если мне предложат полмиллиарда, то я не скажу нет, не так ли? Один звонок, но это будет стоить полмиллиарда. 500 млн фунтов или долларов, мне безразлично, если это полмиллиарда", – заявил Фьюри.

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Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле после победы над британцем Диллианом Уайтом он в очередной раз объявил, что завершает карьеру.

11 июня японец Наоя Инуэ опередил Александра Усика в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

14 июня промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер, в случае победы над украинцем Александром Усиком, в декабре 2022 года встретится с соотечественником Тайсоном Фьюри.

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