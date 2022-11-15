Фьюри согласился сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира
Британский боксер Тайсон Фьюри согласился встретиться с украинцем Александром Усиком в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Тайсона Фьюри, он согласен провести бой с Александром Усиком, но сначала ему необходимо 3 декабря в Лондоне одержать победу над Дереком Чисорой из Британии.
"Если бой с Усиком можно устроить, а его команда действительно хочет этого - проведем его следующим, если я победю Чисору и все будет хорошо. Но я ничего не загадываю заранее, потому что нельзя считать цыплят, пока они не вылупятся", - сказал Фьюри.
Он добавил, что бой против украинца предположительно состоится в Саудовской Аравии.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
- 13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.
- Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.
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