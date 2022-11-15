Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Фьюри согласился сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира

Фьюри согласился сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира

15 ноября, 2022 вторник
10:51
Спорт

Британский боксер Тайсон Фьюри согласился встретиться с украинцем Александром Усиком в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Тайсона Фьюри, он согласен провести бой с Александром Усиком, но сначала ему необходимо 3 декабря в Лондоне одержать победу над Дереком Чисорой из Британии.

"Если бой с Усиком можно устроить, а его команда действительно хочет этого - проведем его следующим, если я победю Чисору и все будет хорошо. Но я ничего не загадываю заранее, потому что нельзя считать цыплят, пока они не вылупятся", - сказал Фьюри.

Он добавил, что бой против украинца предположительно состоится в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Тайсон Фьюри
Читайте также:
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
14 ноября, 2022 понедельник
Лидеры США и Китая выступили с заявлениями о развитии двусторонних отношений
14 ноября, 2022 понедельник
Военного, возвращавшегося с фронта, на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"
військовий корабель РФ
12 ноября, 2022 суббота
РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец
10:47
СБУ открыла дело из-за хвалебной песни о России в Киево-Печерской Лавре
10:31
Ван И
Китай выступил против исключения России из G20
10:29
Инфографика
евро
Евро понемногу дорожает: курс валют на 15 ноября
10:28
Дмитрий Песков
В Кремле истолковали заявление Зеленского о невозможности "Минска-3" как нежелании вести переговоры
10:17
Зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы: в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему
10:04
OPINION
Зачем тогда этот G20 с такими низкими ожиданиями?
10:00
Новости компаний
FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: В фаворитах – Жан Беленюк
09:53
Инфографика
Более 82 тыс. солдат, 2861 танк и 208 средств ПВО: Генштаб ВСУ назвал потери РФ в полномасштабной войне
09:45
Эксклюзив
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
09:39
ЦПИ призвал не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге
09:38
ООН
Численность населения Земли превысила 8 миллиардов
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине погиб 431 ребенок
09:09
Британская разведка объяснила, почему РФ перевезла оккупационную власть Херсонщины в Геническ
09:03
В Украине завершился первый этап национального проекта "Кино ради Победы"
09:00
Интервью
Татьяна Шевченко на позывной "Кобзарь": Надеюсь, никогда не услышу больше "здрасте" или "спасибки"
08:52
Повредили частные дома, газопровод и линии электропередачи: ночью враг выпустил более 60 снарядов по Никопольщине
08:48
Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья
08:36
Президент ФИФА на саммите G20 призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022
08:27
Укрпочта
В Херсоне с 15 ноября заработают два отделения Укрпочты
08:13
Эммануель Макрон
Макрон призвал Китай объединиться с Францией ради прекращения войны в Украине
08:11
Новым президентом Федерации биатлона Украины стал нардеп от "Батькивщины"
08:08
OPINION
Юрий Бутусов
CNN и Skynews наказали за то, что Зеленский не стал главным ньюсмейкером в Херсоне
08:03
В сутки украинская авиация уничтожила 18 районов сосредоточения врага
08:00
Обзор
Друзья Путина на пляжах Адриатики: Хорватия
07:44
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов, однако враг ведет наступление по трем направлениям, - Генштаб
07:30
В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших
07:20
Обновлено
Зеленский на саммите G20: пора прекратить разрушительную войну России и обменять пленных "всех на всех"
06:53
Аmazon
В Аmazon планируют самые масштабные в истории компании сокращения: уволят 10 тысяч работников
06:38
Майя Санду
В Молдове сломали телеграмм-каналы президентки и вице-премьера. Подозревают спецслужбы РФ
06:26
Канада
В Канаде проверят вмешательство КНР на парламентские выборы страны
05:59
G20
Нельзя допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну, - президент Индонезии в ходе открытия саммита G20
05:56
Алексей Данилов
В СНБО назвали основные угрозы для жителей Херсона
05:39
РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление и это не принесет ей оперативного успеха, – ISW
05:24
"Русская война сеет хаос для людей и для мировой экономики". Страна G20 намерена осудить действия РФ в Украине
04:59
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской лавры признал, что в храме обители звучала хвалебная песня о России
04:33
ВСУ на юге уничтожили вражескую пусковую установку С-300 и ЗРК Тор-М2
04:08
Жозеп Боррель
Украина получила от ЕС военную помощь на сумму €8 млрд, - Боррель
03:41
Под Бахмутом при эвакуации раненых бойцов ВСУ погиб канадский доброволец, - СМИ
03:15
МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV