Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Тайсона Фьюри, он согласен провести бой с Александром Усиком, но сначала ему необходимо 3 декабря в Лондоне одержать победу над Дереком Чисорой из Британии.

"Если бой с Усиком можно устроить, а его команда действительно хочет этого - проведем его следующим, если я победю Чисору и все будет хорошо. Но я ничего не загадываю заранее, потому что нельзя считать цыплят, пока они не вылупятся", - сказал Фьюри.

Он добавил, что бой против украинца предположительно состоится в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.

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