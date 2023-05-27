Фьюри снова передумал сразиться с Усиком и бросил вызов Джошуа
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что направил проект контракта на бой соотечественнику Энтони Джошуа
Об этом Фьюри написал в Instagram.
По словам чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он предлагает Джошуа встретиться в сентябре 2023 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
"Несколько дней назад я отправил проект контракта Энтони Джошуа на бой в сентябре на "Уэмбли". Это бой, который хотят увидеть все, со мной включительно. Эй Джей, дадим миру то, что они хотят увидеть", – призвал Фьюри, который в средние мая возобновил разговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.
Украинец владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Следующий поединок он должен провести 12 августа против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.
- 17 мая Тайсон Фьюри предложил Александру Усику провести летом бой на "Уэмбли".
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