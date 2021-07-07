Фьюри сделал прогноз на третий бой Макгрегора и Пуарье в UFC

Об этом сообщает Mirror .

По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, бывший обладатель титулов UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Макгрегор возьмет у Пуарье реванш за поражение, которое ему американец нанес в январе 2021 года.

"Считаю, на этот раз победит Макгрегор. Он усердно тренировался, и ему есть что доказывать. Это будет большое событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!" - призвал Фьюри.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Пуарье состоится в ночь на 11 июля. В первом бою, который состоялся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение, нокаутировав ирландца во втором раунде.