Фьюри сделал прогноз на третий бой Макгрегора и Пуарье в UFC
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор победит американца Дастина Пуарье в третьем поединке
Об этом сообщает Mirror .
По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, бывший обладатель титулов UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Макгрегор возьмет у Пуарье реванш за поражение, которое ему американец нанес в январе 2021 года.
"Считаю, на этот раз победит Макгрегор. Он усердно тренировался, и ему есть что доказывать. Это будет большое событие, которое стоит посмотреть. Не пропустите!" - призвал Фьюри.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Пуарье состоится в ночь на 11 июля. В первом бою, который состоялся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение, нокаутировав ирландца во втором раунде.
- 12 мая стало известно, что Конор МакГрегор заработал за год $180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.
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