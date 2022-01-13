Фьюри рискует избавиться от чемпионского титула WBC
У британского боксера Тайсона Фьюри могут отобрать чемпионский титул WBC, если он откажется провести следующий бой против соотечественника Диллиана Вайта
Об этом заявил промоутер претендента Эдди Хирн, сообщает vRINGe.com .
По его словам, если Фьюри выйдет 26 марта на ринг против другого боксера, а не Уайта, то рискует избавиться от титула WBC (Всемирного боксерского совета).
"Я не верю, что это возможно в текущей правовой ситуации с делом Диллиана Уайта. Тайсон может делать все, что хочет. Если он стремится уволить титул, тогда он может драться 26 марта. Но я не имею ответа на вопрос, с какой стати ему отказываться от пояса, ведь ценность всегда состоит в том, чтобы владеть поясами и стать абсолютным чемпионом", - сказал Хирн.
WBC обязала Фьюри провести обязательную защиту титула против Уайта. Претендент не согласился с распределением гонораров в пропорции 80 на 20 в пользу чемпиона и судится с WBC в арбитраже.
Пока продолжаются судебные тяжбы, Фьюри хочет провести промежуточный поединок, в котором на кону не будет стоять пояс.
- Напомним, 11 января Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили неделю , чтобы договориться о поединке за звание чемпиона мира WBC.
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