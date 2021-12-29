Фьюри решился на отчаянный шаг ради боя с победителем реванша Усик – Джошуа

Об этом заявил промоутер британца Боб Арум в интервью YouTube каналу iFL TV.

По его словам, Тайсон Фьюри может отказаться от обязательной защиты титула WBC (Всемирного боксерского совета) против соотечественника Диллиана Вайта и оставить пояс вакантным, если это будет мешать организации его поединка с победителем реванша между другим британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

"Мы рассматриваем вариант отказаться от боя с обязательным претендентом. Очевидно, что будет решать Фьюри. Мы любим WBC и ее президента Маурисио Сулеймана, но бизнес есть бизнес. Даже если Уайт выиграет в арбитражном суде, с чем они останутся? каким-то никчемным за титул? Безразлично, он так и останется Диллианом Уайтом. Он не очень интересен. Вот Фьюри чрезвычайно привлекателен, как и Джошуа", - сказал Арум.

Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года

Он пояснил, что главным препятствием в организации поединка Фьюри - Уайт стали финансовые требования претендента на титул.

"Уайт мог получить этот бой. Но он оказался слишком жадным. Мы предложили Уайту 25%, но они не согласны. Они считают, что Диллиан должен получить восьмизначную сумму. $10 млн они не получат, я не понимаю, о чем они вообще говорят" , – возмутился Арум.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.