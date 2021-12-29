Фьюри решился на отчаянный шаг ради боя с победителем реванша Усик – Джошуа
Британский боксер Тайсон Фьюри может отказаться от титула WBC ради поединка с победителем боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа
Об этом заявил промоутер британца Боб Арум в интервью YouTube каналу iFL TV.
По его словам, Тайсон Фьюри может отказаться от обязательной защиты титула WBC (Всемирного боксерского совета) против соотечественника Диллиана Вайта и оставить пояс вакантным, если это будет мешать организации его поединка с победителем реванша между другим британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
"Мы рассматриваем вариант отказаться от боя с обязательным претендентом. Очевидно, что будет решать Фьюри. Мы любим WBC и ее президента Маурисио Сулеймана, но бизнес есть бизнес. Даже если Уайт выиграет в арбитражном суде, с чем они останутся? каким-то никчемным за титул? Безразлично, он так и останется Диллианом Уайтом. Он не очень интересен. Вот Фьюри чрезвычайно привлекателен, как и Джошуа", - сказал Арум.
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Он пояснил, что главным препятствием в организации поединка Фьюри - Уайт стали финансовые требования претендента на титул.
"Уайт мог получить этот бой. Но он оказался слишком жадным. Мы предложили Уайту 25%, но они не согласны. Они считают, что Диллиан должен получить восьмизначную сумму. $10 млн они не получат, я не понимаю, о чем они вообще говорят" , – возмутился Арум.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
- Напомним, 29 декабря Боб Арум также заявил, что Тайсон Фьюри проведет следующий бой против финна Роберта Хеллениуса или американца Энди Руиса, а не Диллиана Уайта.
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