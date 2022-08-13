Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в twitter .

По его словам, в ходе личного разговора Тайсоном Фьюри подтвердил, что решил завершить карьеру.

"Только что закончилась трогательная видеоконференция с Тайсоном Фьюри, во время которой он подтвердил, что завершил карьеру. Мы полностью поддерживаем его решение. Каждый боксер мечтает пойти непобедимым и стать чемпионом мир по версии WBC. Наша организация вскоре подготовит прощальное мероприятие", – написал Сулейман.

Таким образом, вскоре пояс WBC станет вакантным. Тайсон Фьюри. вероятно, получит звание почетного чемпиона, позволяющего немедленно провести бой за титул в случае возобновления карьеры.

Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру. Несмотря на это, шли разговоры о том, что чемпион WBC проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа из Британии.

Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

10 августа сообщалось, что Тайсон Фьюри намерен провести бой с Дереком Чисорой , а затем встретиться с победителем поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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