Фьюри "разоблачил" тайный план Усика на бой с Джошуа

Об этом сообщает iSport.ua.

По его словам, в победных поединках против американца Чазза Уизерспуна и британца Дерека Чисоры украинец мог скрывать свои истинные возможности, чтобы ввести лидеров дивизиона в заблуждение.

"В последних двух боях я не так много увидел от Усика. Но потом я подумал об этом. Возможно, он просто не показывает нам, на что способен. Вероятно, он умышленно выглядел плохо, чтобы получить большой чек и показать лучшее выступление в ночь боя. Я подозреваю, что Усик лучше, чем кажется, а в момент, когда ему нужно хорошо выступить, он это сделает, как и я ", - сказал Фьюри, который владеет чемпионским поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 10 сентября Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа.

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