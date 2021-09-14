Фьюри "разоблачил" тайный план Усика на бой с Джошуа
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик в двух первых боях в супертяжелом весе мог скрывать свою истинную силу
Об этом сообщает iSport.ua.
По его словам, в победных поединках против американца Чазза Уизерспуна и британца Дерека Чисоры украинец мог скрывать свои истинные возможности, чтобы ввести лидеров дивизиона в заблуждение.
"В последних двух боях я не так много увидел от Усика. Но потом я подумал об этом. Возможно, он просто не показывает нам, на что способен. Вероятно, он умышленно выглядел плохо, чтобы получить большой чек и показать лучшее выступление в ночь боя. Я подозреваю, что Усик лучше, чем кажется, а в момент, когда ему нужно хорошо выступить, он это сделает, как и я ", - сказал Фьюри, который владеет чемпионским поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 10 сентября Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа.
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