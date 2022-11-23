Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Фьюри, если ему не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком, то он встретится в Лондоне с Джойсом из Великобритании.

"Если Усик не захочет драться в феврале, то будем организовать бой с Джойсом на "Уэмбли". Так что Джо соберись, если маленький средневес не захочет драться, ты в деле. Я буду биться трижды следующего года и ты можешь стать первым моим соперником", - сказал Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

3 декабря в Лондоне он встретится с другим британцем – Дереком Чисорой.

Александр Усик владеет поясами IBF (Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Украинец заявил о намерении провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Ожидается, что встреча может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля или начале марта 2023 года.

Помехой поединка может стать IBF, которая обязала Александра Усик провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.

25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.

Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb