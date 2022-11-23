Фьюри рассказал о запасном варианте, если сорвется супербой с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что проведет в феврале 2023 года поединок с Джо Джойсом, если не удастся договориться о бое с Александром Усиком
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Фьюри, если ему не удастся договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Усиком, то он встретится в Лондоне с Джойсом из Великобритании.
"Если Усик не захочет драться в феврале, то будем организовать бой с Джойсом на "Уэмбли". Так что Джо соберись, если маленький средневес не захочет драться, ты в деле. Я буду биться трижды следующего года и ты можешь стать первым моим соперником", - сказал Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
3 декабря в Лондоне он встретится с другим британцем – Дереком Чисорой.
Александр Усик владеет поясами IBF (Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Украинец заявил о намерении провести следующий бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри. Ожидается, что встреча может состояться в Саудовской Аравии в конце февраля или начале марта 2023 года.
Помехой поединка может стать IBF, которая обязала Александра Усик провести обязательную защиту титула против хорвата Филиппа Хрговича.
- 25 октября стало известно, что бой между Усиком и Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
- 13 ноября IBF назначила Филиппа Хрговича обязательным претендентом на титул, которым владеет Александр Усик.
- Промоутер украинца Александр Красюк назвал противоречивым решение IBF об обязательной защите титула.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное