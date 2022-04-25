Фьюри рассказал, кого считает вторым по силе тяжеловесом мира
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал вторым по силе тяжеловесом мира американца Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), после двух поражений от него Уайлдера незаслуженно недооценивают, хотя он действительно заслуживает второго места среди лучших тяжеловесов мира.
"Хотя Деонтей провел десять защит титула WBC, больше, чем кто-либо другой, он не получает заслуженных похвал. Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он все еще второй лучший тяжеловес мира. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня", - сказал Фьюри, встречавшийся с американцем трижды.
В декабре 2018 года была зафиксирована ничья. Третий бой между британцем и американцем состоялся 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.
- В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта.
- После поединка Фьюри заявил, что уходит из бокса и не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
- 25 апреля стало известно, что Тайсон Фьюри получил за бой с Диллианом Уайтом самый большой гонорар в карьере - $33,6 млн.
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