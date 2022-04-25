Фьюри рассказал, кого считает вторым по силе тяжеловесом мира

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), после двух поражений от него Уайлдера незаслуженно недооценивают, хотя он действительно заслуживает второго места среди лучших тяжеловесов мира.

"Хотя Деонтей провел десять защит титула WBC, больше, чем кто-либо другой, он не получает заслуженных похвал. Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он все еще второй лучший тяжеловес мира. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня", - сказал Фьюри, встречавшийся с американцем трижды.

В декабре 2018 года была зафиксирована ничья. Третий бой между британцем и американцем состоялся 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb