Фьюри рассказал, кого считает самым опасным соперником в карьере
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал самым сложным соперником в карьере американца Деонтея Уайлдера
Об этом Фьюри рассказал в комментарии BoxingNews24 .
По его словам, во всех трех поединках против американца он чувствовал опасность ежесекундно.
"Моим самым грозным соперником стал Деонтей Уайлдер. Во всех трех боях, в любую секунду передо мной мог закрыться занавес. Он нокаутировал всех, с кем дрался. Я думаю, что он побьет всех в дивизионе, кроме меня", - сказал Фьюри.
В декабре 2018 года в бою между американцем и британцем была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC (Всемирного боксерского совета). Третье сражение между британцем и американцем состоялось 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.
Тайсон Фьюри впервые стал чемпионом мира в 2015 году, когда победил по очкам украинца Владимира Кличко и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Последними тремя титулами владеет другой украинец — Александр Усик, с которым Тайсон Фьюри ведет переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
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