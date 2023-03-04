Об этом Фьюри рассказал в комментарии BoxingNews24 .

По его словам, во всех трех поединках против американца он чувствовал опасность ежесекундно.

"Моим самым грозным соперником стал Деонтей Уайлдер. Во всех трех боях, в любую секунду передо мной мог закрыться занавес. Он нокаутировал всех, с кем дрался. Я думаю, что он побьет всех в дивизионе, кроме меня", - сказал Фьюри.

В декабре 2018 года в бою между американцем и британцем была зафиксирована ничья. В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC (Всемирного боксерского совета). Третье сражение между британцем и американцем состоялось 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.

Тайсон Фьюри впервые стал чемпионом мира в 2015 году, когда победил по очкам украинца Владимира Кличко и отобрал у него титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Последними тремя титулами владеет другой украинец — Александр Усик, с которым Тайсон Фьюри ведет переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.