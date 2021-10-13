Фьюри рассказал, что чувствовал во время нокдаунов от Уайлдера

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, когда Уайлдер дважды его "поймал" в четвертом раунде и отправил в нокдаун, у него даже не возникало мысли, чтобы прекратить сопротивление.

"Я провел три боя с сильным панчером в истории моего спорта, и он поймал меня, понимаете? Он поймал меня дважды в четвертом раунде. Однако, у меня даже мысли не мелькнуло, что это конец. Подумал, хороший удар. Но не пройдет и минуты, как я верну его тебе. и я это сделал. я был в полном сознании и видел, как рефери считал "три, четыре", - сказал Фьюри, который сам дважды отправил американца в нокдаун, а в 11-м раунде нокаутировал его.

Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.

13 октября стало известно, что на Уайлдера после поражения от Фьюри предстоит операция.