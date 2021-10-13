Фьюри рассказал, что чувствовал во время нокдаунов от Уайлдера
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что во время двух нокдаунов в бою против американца Деонтея Уайлдера оставался в сознании
Об этом сообщает vRINGe.com .
По его словам, когда Уайлдер дважды его "поймал" в четвертом раунде и отправил в нокдаун, у него даже не возникало мысли, чтобы прекратить сопротивление.
"Я провел три боя с сильным панчером в истории моего спорта, и он поймал меня, понимаете? Он поймал меня дважды в четвертом раунде. Однако, у меня даже мысли не мелькнуло, что это конец. Подумал, хороший удар. Но не пройдет и минуты, как я верну его тебе. и я это сделал. я был в полном сознании и видел, как рефери считал "три, четыре", - сказал Фьюри, который сам дважды отправил американца в нокдаун, а в 11-м раунде нокаутировал его.
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что американец не намерен завершать карьеру после поражения от Тайсона Фьюри.
- 13 октября стало известно, что на Уайлдера после поражения от Фьюри предстоит операция.
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