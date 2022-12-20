Фьюри раскрыл ключевой пункт контракта на супербой с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает BoxingScene .
Со слов британца следует, что он договаривается с украинцем сразу о двух поединках, а в контракте на бой будет прописан обязательный реванш.
"Я намерен победить его в первом поединке, который должен состояться в феврале. А затем дать ему реванш на "Уэмбли". Если Ближний Восток выполнит свои обязанности, мы встретимся там, если нет - мы сделаем это в Англии на "Уэмбли" ", – сказал Фьюри.
В то же время, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что базовыми вариантами является именно Великобритания - Лондон, Кардифф или любой другой город. Но он работает над тем, чтобы поединок состоялся на нейтральной территории – в одной из стран Ближнего Востока.
Мы ведем переговоры с тремя странами Ближнего Востока. По самому худшему для Усика варианту это будет "Уэмбли" или другой стадион Британии. Любой другой сценарий состоит в том, что сражение происходит на Ближнем Востоке. Крайний срок, который мы согласовываем вместе – 4 марта", – рассказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда .
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