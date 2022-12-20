Об этом сообщает BoxingScene .

Со слов британца следует, что он договаривается с украинцем сразу о двух поединках, а в контракте на бой будет прописан обязательный реванш.

"Я намерен победить его в первом поединке, который должен состояться в феврале. А затем дать ему реванш на "Уэмбли". Если Ближний Восток выполнит свои обязанности, мы встретимся там, если нет - мы сделаем это в Англии на "Уэмбли" ", – сказал Фьюри.

В то же время, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что базовыми вариантами является именно Великобритания - Лондон, Кардифф или любой другой город. Но он работает над тем, чтобы поединок состоялся на нейтральной территории – в одной из стран Ближнего Востока.

Мы ведем переговоры с тремя странами Ближнего Востока. По самому худшему для Усика варианту это будет "Уэмбли" или другой стадион Британии. Любой другой сценарий состоит в том, что сражение происходит на Ближнем Востоке. Крайний срок, который мы согласовываем вместе – 4 марта", – рассказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда .

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