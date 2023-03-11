Фьюри прокомментировал ответ Усика на свой ультиматум
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика
Об этом Фьюри заявил в Inastagram .
Таким образом, он отреагировал на согласие Усика распределить гонорары в поединке в пропорции 70:30 в пользу британца.
Сегодня первый день моих тренировок в подготовке к бою с Усиком. Мне не нужно шесть или четыре месяца, у меня есть шесть недель и неделя отдыха. Я собираюсь навязать свою волю этому маленькому подлому уроду. Вставайте, ребята, не могу дождаться, чтобы править Британией", - сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Ожидается, что британец и украинец проведут бой 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн. фунтов на нужды Украины.
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