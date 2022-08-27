Об этом сообщает Sky Sports .

Представители Фьюри ответили WBC (Всемирному боксерскому совету) на требованин определиться о продолжении карьеры. Британец отказался освободить титул и решил продолжить выступления.

Таким образом, он ответил на требование WBC сообщить окончательное решение о своем будущем до 26 августа.

Это делает возможным поединок Тайсона Фьюри против украинца Александра Усика, владеющего титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри провел свой последней бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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