Фьюри принял окончательное решение о продолжении карьеры
Британский боксер Тайсон Фьюри отказался освободить титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе и решил продолжить карьеру
Об этом сообщает Sky Sports .
Представители Фьюри ответили WBC (Всемирному боксерскому совету) на требованин определиться о продолжении карьеры. Британец отказался освободить титул и решил продолжить выступления.
Таким образом, он ответил на требование WBC сообщить окончательное решение о своем будущем до 26 августа.
Это делает возможным поединок Тайсона Фьюри против украинца Александра Усика, владеющего титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри провел свой последней бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- Однако 24 августа Фьюри подчеркнул, что согласится провести поединок против Усика всего за $500 млн .
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