Фьюри принял неожиданное решение о продолжении карьеры
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что британский боксер вернется на ринг к концу 2022 года
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Боба Арума, британец вернется на ринг до конца 2022 г. и может провести поединок против соотечественника Джо Джойса.
"Думаю, что он собирается снова драться. Жду, что Тайсон вернется на ринг до конца года. Если Джойс выиграет свой бой в июле, то его поединок с Фьюри будет не хуже, чем был бой Тайсона и Диллиана Уайта. Это в дальнейшем может привести в поединок Фьюри против победителя боя Джошуа - Усик", - сказал Арум.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). В апреле он нокаутировал Диллиана Уайта из Великобритании и в очередной раз объявил о завершении карьеры.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
В 2021 году WBO санкционировала бой Александра Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса. Поединок так не состоялся, потому что украинец получил право сразиться с Энтони Джошуа.
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17 июня стало известно, что второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа .
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