Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает BoxingScene.

По его словам, бой между Усиком и Фьюри должен состояться до марта 2023 года. Таким образом, команда британца согласилась с требованием промоутера украинца Александра Красюка, который настаивал на том, чтобы поединок был проведен до 4 марта.

"Оба бойца хотят этого. Все менеджеры и промоутеры этого хотят. Поэтому нужно собраться и решить, где пройдет поединок. Он должен состояться до марта, поэтому все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно - все хотят, чтобы этот бой состоялся", - заверил Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

21 декабря промоутер британца Боб Арум заявил, что Усик и Фьюри договорились провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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