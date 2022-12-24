Фьюри принял главное условие Усика по бою за титул абсолютного чемпиона мира
Британский боксер Тайсон Фьюри согласился провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика в феврале 2023 года
Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает BoxingScene.
По его словам, бой между Усиком и Фьюри должен состояться до марта 2023 года. Таким образом, команда британца согласилась с требованием промоутера украинца Александра Красюка, который настаивал на том, чтобы поединок был проведен до 4 марта.
"Оба бойца хотят этого. Все менеджеры и промоутеры этого хотят. Поэтому нужно собраться и решить, где пройдет поединок. Он должен состояться до марта, поэтому все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно - все хотят, чтобы этот бой состоялся", - заверил Уоррен.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
- 21 декабря промоутер британца Боб Арум заявил, что Усик и Фьюри договорились провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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