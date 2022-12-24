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Фьюри принял главное условие Усика по бою за титул абсолютного чемпиона мира

24 декабря, 2022 суббота
14:02
Спорт

Британский боксер Тайсон Фьюри согласился провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика в феврале 2023 года

Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен, сообщает BoxingScene.

По его словам, бой между Усиком и Фьюри должен состояться до марта 2023 года. Таким образом, команда британца согласилась с требованием промоутера украинца Александра Красюка, который настаивал на том, чтобы поединок был проведен до 4 марта.

"Оба бойца хотят этого. Все менеджеры и промоутеры этого хотят. Поэтому нужно собраться и решить, где пройдет поединок. Он должен состояться до марта, поэтому все должны действовать быстро. В течение нескольких недель должны понять, разобрались мы в этой ситуации или нет. Могу сказать одно - все хотят, чтобы этот бой состоялся", - заверил Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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Бокс
Тайсон Фьюри
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