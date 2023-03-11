Об этом Фьюри заявил в Instagram.

По словам британца, его первым спарринг-партнером в процессе подготовки к бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе станет бывший обладатель титула WBO (Всемирной боксерской организации) Джозеф Паркер.

"Мой добрый друг и брат Джозеф Паркер прилетел на спарринг, сегодня мы проведем 10-12 раундов", – сказал Фьюри.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Ожидается, что британец и украинец встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".