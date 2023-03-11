Фьюри пригласил для подготовки к бою с Усиком экс-чемпиона мира
Бывший чемпион мира WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер будет помогать британцу Тайсону Фьюри готовиться к бою с украинцем Александром Усиком
Об этом Фьюри заявил в Instagram.
По словам британца, его первым спарринг-партнером в процессе подготовки к бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе станет бывший обладатель титула WBO (Всемирной боксерской организации) Джозеф Паркер.
"Мой добрый друг и брат Джозеф Паркер прилетел на спарринг, сегодня мы проведем 10-12 раундов", – сказал Фьюри.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году благодаря победе над американцем Энди Руисом. В 2018 году у новозеландца пояс отобрал британец Энтони Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Ожидается, что британец и украинец встретятся 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн. фунтов на нужды Украины.
- Тайсон Фьюри в ответ заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
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