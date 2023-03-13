Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри требует, чтобы в контракте на бой с украинцем Александром Усиком не было пункта о реванше
Об этом Фьюри заявил во время эфира в Instagram.
По его словам, после разговора с юристом он настаивает на том, чтобы в контракте на поединок не было опции обязательного реванша.
"Сегодня я разговаривал с юристом относительно опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчет того, чтобы не было никакого положения о праве на реванш? Для нас обоих. Давай полностью повысим ставку. Никогда не стоит беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения 29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер идет домой ни с чем. Как на этот счет? Соглашайся", – сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 11 марта Александр Усик заявил, что согласен на распределение гонораров 70:30 в пользу Тайсона Фьюри, но потребовал, чтобы британец передал 1 млн. фунтов на нужды Украины.
- Тайсон Фьюри в ответ заявил, что начал подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
- 12 марта промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что поединок против Александра Усика состоится 29 апреля в Лондоне .
- Промоутер Эдди Хирн заподозрил, что Тайсон Фьюри пытался сорвать бой с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41
- Актуальное
- Важное