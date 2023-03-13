Об этом Фьюри заявил во время эфира в Instagram.

По его словам, после разговора с юристом он настаивает на том, чтобы в контракте на поединок не было опции обязательного реванша.

"Сегодня я разговаривал с юристом относительно опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчет того, чтобы не было никакого положения о праве на реванш? Для нас обоих. Давай полностью повысим ставку. Никогда не стоит беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения 29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает все, лузер идет домой ни с чем. Как на этот счет? Соглашайся", – сказал Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).