Фьюри придумал, как сорвать бой-реванш Джошуа с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика
Об этом сообщает Boxing Social .
Фьюри надеется, что Джошуа не будет настаивать сейчас на реванше, а позже встретится с победителем его боя с Усиком.
"Я хотел бы, чтобы Джошуа дал мне дорогу. Хочу провести следующий бой с Усиком за все пояса и после этого Энтони сможет провести поединок с победителем нашего боя" – сказал Тайсон Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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