Фьюри придумал, как сорвать бой-реванш Джошуа с Усиком

Об этом сообщает Boxing Social .



Фьюри надеется, что Джошуа не будет настаивать сейчас на реванше, а позже встретится с победителем его боя с Усиком.



"Я хотел бы, чтобы Джошуа дал мне дорогу. Хочу провести следующий бой с Усиком за все пояса и после этого Энтони сможет провести поединок с победителем нашего боя" – сказал Тайсон Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.