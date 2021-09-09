Фьюри пренебрежительно высказался об Усике
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика "распиаренный мешком"
Слова Фьюри приводит YouTube-канал BT Sport Boxing.
По его словам, Александр Усик, британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер не способны составить ему достойную конкуренцию, поскольку является "распиаренный мешками".
"Никто из них меня не победит. Я часто люблю использовать слово" мешки ", поскольку по сравнению со мной они и являются. Все они просто" распиаренные мешки "- Уайлдер, Джошуа, Усик. Все они мешки. И по сравнению со мной они недостаточно хороши ", - сказал Фьюри, который владеет титулом чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и 9 октября защищать его в поединке с Уайлдером в Лас-Вегасе (США).
Джошуа, владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации), 25 сентября в Лондоне (Великобритания) встретится с Украинской Александр Усик.
- Напомним, 7 сентября американский боксер Майкл Хантер заявил, что Александр Усик победит Джошуа.
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