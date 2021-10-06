Фьюри предупредил Джошуа о катастрофических последствиях второго боя с Усиком

Об этом он заявил в интервью BoxingSocial.

По словам Фьюри, он немного расстроился из-за поражения Джошуа от Усика, ведь потерял большие деньги, которые мог принести бой за титул абсолютного чемпиона мира с соотечественником.

"Я не был сильно расстроен поражением Джошуа. Я потерял деньги, но у меня их много. Два нуля на моем банковском счете для меня не вопрос жизни и смерти, это мало для меня значит. Это только один аспект, но наш бой с Джошуа не состоялся ", - сказал Фьюри.

Он добавил, что в случае второго поражения от Усика британцу вообще можно будет завершать карьеру.

"Джошуа проиграл бой и уступил оппоненту, который был сильнее. Если Джошуа не победит Усика в реванше, то с ним будет покончено. Ему можно будет идти на пенсию. Джошуа нужно побеждать в этом бою. Не имеет значения, как он это сделает", - сказал Фьюри.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Напомним, 25 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.

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