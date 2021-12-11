Фьюри позвонил по телефону Усику и засыпал его угрозами

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Twitter.

Тайсон Фьюри связался с Александром Усиком, который прилетел в Нью-Йорк (США) поддержать Василия Ломаченко в бою против ганца Ричарда Комми, с помощью FaceTime.

"Передайте Александру, что я иду за ним", - сказал Фьюри.

Усик ответил, что сейчас не думает о британце.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

8 декабря Всемирный боксерский совет обязал Тайсона Фьюри провести защиту титула в поединке против Диллиана Уайта.

9 декабря стало известно, что Фьюри недоволен решением WBC, обязавшим его провести бой с Уайтом, и хочет встретиться с Усиком.

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