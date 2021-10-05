Фьюри пожелал тренировать Джошуа перед боем с Усиком
Британец Тайсон Фьюри предложил Энтони Джошуа тренерские услуги перед повторным боем с Александром Усиком
Об этом сообщает FOX SPORTS AUSTRALIA.
По словам Фьюри, это официальное предложение для Джошуа.
"Если я буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то он однозначно одержит победу. Официально предлагаю ему свои услуги. Готов тренировать его, готовить к бою-реваншу. Гарантирую, что в таком случае Джошуа победит. Я научу Джошуа драться так, как подобает большому бойцу", - сказал Тайсон Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но его перенесли на 9 октября из-за коронавируса у британца.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
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Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $30 млн, а американец - $20 млн.
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