Фьюри поймали на вранье ради срыва реванша с Уайлдером

Об этом сообщает vRINGe.com .

В конце июля Фьюри должен был встретиться с Уайлдером, но бой пришлось отложить из-за положительного тест наа COVID-19 у британца. Однако, вместо того, чтобы оставаться на самоизоляции, боксер посещает общественные места и не соблюдает карантина.

В частности, Фьюри заметили в Лас-Вегасе (США), когда он брал напрокат автомобиль. В компании Royal Exotic Cars даже поблагодарили британца, что он воспользовался ее услугами в Instagram.

Кроме того, многим показалось странным поведение новозеландского боксера Джозефа Паркера, который помогал Тайсону Фьюри готовиться к поединку и также заявил, что болен коронавирусом. Несмотря на это, он 11 июля посетил в Лас-Вегасе бой UFC между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье.

24 июня в Лас-Вегасе Фьюри должен был защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера. Бой перенесли на октябрь.

Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

Напомним, 13 июля промоутер другого британского тяжеловеса - Джошуа - Эдди Хирн заявил, что никакой болезни у Тайсона Фьюри не было, а он фальсифицировал диагноз из-за плохих продаж билетов на поединок.

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