Об этом Фьюри рассказал в Instagram.

По словам британского тяжеловеса, который постоянно выдвигал украинцу новые условия проведения поединка, он решил прекратить "терроризировать" Усика в соцсетях и начать подготовку к бою за звание абсолютного чемпиона.

"Как бы весело было последние несколько дней терроризировать Усика и его команду, завтра я отправлюсь в тренировочный лагерь и устрою себе "блекаут", как всегда делаю в соцсетях перед боем", — сказал Фьюри.

Он добавил, что 29 апреля продолжает оставаться приоритетной датой встречи.

"29 апреля точно в работе, жду вас всех в тот вечер. Это самый большой бой в истории британского бокса, бой века. Два непобедимых чемпиона в сверхтяжелом весе соревнуются друг с другом, чтобы узнать, кто станет первым номером в дивизионе - на кону абсолютный чемпионский титул", - рассказал Фьюри.

В конце концов, он пожелал Усику мира и хорошей подготовки к бою.

"Мира, хорошей подготовки Усику. Пусть победит сильнейший", - заключил Фьюри.

В том, что поединок состоится, заверил и промоутер британца Фрэнк Уоррен, однако отказался называть дату боя.

"Я не хочу говорить о сроках, это неважно. Бой состоится и точка. Я объявляю, что бой состоится. Не волнуйтесь", - успокоил Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).