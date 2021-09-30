Фьюри посоветовал Джошуа, как победить Усика в реванше
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что Джошуа во втором поединке с Александром Усиком стоит сделать ставку на нокаут
Об этом сообщает talkSPORT .
По словам Фьюри, британцу в реванше с украинцем не стоит ничего выдумывать, а сделать ставку на нокаут.
"Если твой план на бой провалился, то поменяй его, сделай все иначе. Совет простой: отдать все силы, оставить все на ринге. Мой совет Джошуа - быть самим собой. Ему нужно упереться ногами в ринг и бить изо всех сил", - сказал Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. 9 октября в Лас-Вегасе (США) он будет защищать пояс в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.
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