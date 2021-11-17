Фьюри после срыва обязательной защиты решил немедленно провести сражение с Усиком

Об этом рассказал промоутер британца Боб Арум, сообщает Sky Sports .

По его словам, Тайсон Фьюри пока не будет проводить обязательную защиту титула WBC (Всемирного боксерского совета) против другого британца Диллиана Вайта из-за судебных проволочек,

"Команда Уайта инициировала арбитражное разбирательство против WBC. Совет заявил, что не предоставит Уайту статус обязательного претендента, пока не завершится арбитраж. В конце концов, Фьюри может провести бой с Уайтом, но это произойдет без требования WBC", - сказал Арум.

Он добавил, что сейчас главной целью Тайсона Фьюри стал поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.

"Альтернативный вариант состоит в том, что Энтони Джошуа может отказаться от реванша с Александром Усиком. В таком случае мы хотели бы организовать бой Фьюри и Усика. Этот бой позволит объединить титулы раз и навсегда. Джошуа сможет провести бой с абсолютным чемпионом. с Усиком – то, чего хочет Тайсон», – заверил Арум.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.