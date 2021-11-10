Фьюри после победы над Уайлдером был в шаге от сенсационного решения
Британский боксер Тайсон Фьюри после победы над Деонтеем Уайлдером думал о завершении карьеры
Об этом заявил его кузен и один из тренеров Энди Ли, сообщает talkSPORT .
По его словам, после третьего поединка против Уайлдера в октябре, Фьюри рассматривал вариант с завершением карьеры.
"Мы виделись несколько недель назад и я спросил, действительно ли он собирается завершить карьеру. Он ответил: "Ну, я так думаю. Но здесь есть вопрос – что мне делать после завершения карьеры", – рассказал Ли.
Он отметил, что Фьюри пока не отважился на этот шаг и продолжит выступления.
"Он любит тренироваться, он любит драться, и, пусть сейчас никто не может доставить ему проблем, он может получать удовольствие, зачищая дивизион, ударяя других ребят и при этом зарабатывая очень много денег", - сказал Ли.
Тренер добавил, что следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать другой британец - Диллиан Вайта, являющийся обязательным претендентом на титул WBC (Всемирного боксерского совета).
"Ему нравится идея боя против Уайта, он в восторге от этого, поэтому я думаю, что именно Диллиан станет его следующим соперником", - сказал Ли.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 10 ноября стало известно, что Тайсон Фьюри боксировал с Деонтеем Уайлдером с травмой и перенес после поединка сложную операцию .
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