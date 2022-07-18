Об этом сообщает BoxingNews24 .

"Джошуа снова проиграет Усику, а после этого они попросят меня вернуться. И я скажу: идите к чертям, я завершил карьеру. И тогда они начнут меня умолять. И я вернусь для боя с Усиком. Хотя это дорого им обойдется. Если же Джошуа победит, так я вернусь и нокаутирую его", - сказал Фьюри.

Александр Усик обладает титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). 24 апреля после победы над британцем Диллианом Уайтом он в очередной раз заявил, что завершает карьеру.

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.

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