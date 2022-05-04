Фьюри получил ультиматум от WBC и рискует лишиться титула чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingNews24 .

С таким требованием WBC выступила после того, как британец заявил о намерении уйти из бокса после победы над соотечественником Диллианом Уайтом, которого он нокаутировал 24 апреля в Лондоне. Несмотря на свои намерения, Фьюри по-прежнему не отказался от титула.

По информации издания, если титул WBC станет вакантным, на него будут претендовать бывший его обладатель - американец Деонтей Уайлдер, британец Джо Джойс, новозеландец Джозеф Паркер и кубинец Фрэнк Санчес, занимающие первые четыре позиции в рейтинге организации.

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