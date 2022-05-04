Фьюри получил ультиматум от WBC и рискует лишиться титула чемпиона мира
Всемирный боксерский совет дал чемпиону мира в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри время до конца недели, чтобы решить, продолжит ли он карьеру
Об этом сообщает BoxingNews24 .
С таким требованием WBC выступила после того, как британец заявил о намерении уйти из бокса после победы над соотечественником Диллианом Уайтом, которого он нокаутировал 24 апреля в Лондоне. Несмотря на свои намерения, Фьюри по-прежнему не отказался от титула.
По информации издания, если титул WBC станет вакантным, на него будут претендовать бывший его обладатель - американец Деонтей Уайлдер, британец Джо Джойс, новозеландец Джозеф Паркер и кубинец Фрэнк Санчес, занимающие первые четыре позиции в рейтинге организации.
- 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта .
- После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, поскольку уходит из бокса.
- 3 мая промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум выразил убеждение, что британский боксер изменит решение о завершении карьеры .
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