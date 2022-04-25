Фьюри получил рекордный гонорар за победу над Уайтом

Об этом сообщил инсайдер Майк Бенсон в Twitter.

По его информации, призовой фонд боя за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе составил $41 млн.

Тайсон Фьюри получил $33,6 млн, Диллиан Уайт - $7,4 млн. Эти гонорары являются самыми большими в карьере обоих боксеров.

Поединок Фьюри – Уайт стал шестым среди самых дорогих боксерских боев в истории.

Больше заработали только Флойд Мэйуэзер и Мэнни Пакьяо, Флойд Мэйуэзер за поединки с Конором Макгрегором, Саулем Альваресом и Оскаром Де Ла Хойей и Эвандер Холифилд за реванш с Майком Тайсоном.

В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта .

После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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