Фьюри получил рекордный гонорар за победу над Уайтом
Британский боксер Тайсон Фьюри получил за бой с соотечественником Диллианом Уайтом самый большой гонорар в карьере - $33,6 млн
Об этом сообщил инсайдер Майк Бенсон в Twitter.
По его информации, призовой фонд боя за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе составил $41 млн.
Тайсон Фьюри получил $33,6 млн, Диллиан Уайт - $7,4 млн. Эти гонорары являются самыми большими в карьере обоих боксеров.
Поединок Фьюри – Уайт стал шестым среди самых дорогих боксерских боев в истории.
Больше заработали только Флойд Мэйуэзер и Мэнни Пакьяо, Флойд Мэйуэзер за поединки с Конором Макгрегором, Саулем Альваресом и Оскаром Де Ла Хойей и Эвандер Холифилд за реванш с Майком Тайсоном.
- В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта .
- После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
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