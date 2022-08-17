Видео Фьюри выложил в Instagram.

"Вот так Джошуа надо атаковать корпус Усика. Я знаю, что разжиревший средневес не сможет устоять под этими ударами", - выкрикнул Фьюри на ринге во время спарринга с тренером.

Британец не впервые называет Усика средневесом, случайно попавшим в хевивейт. Александр Усик среди любителей начинал выступления в категории до 75 кг. До перехода в сверхтяжелый вес украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру. Несмотря на это, шли разговоры о том, что чемпион по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.

14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.

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