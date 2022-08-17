Фьюри показал Джошуа, как надо избивать "расжиревшего средневеса" Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри посоветовал соотечественнику Энтони Джошуа в бою с украинцем Александром Усиком делать акцент на удары по корпусу
Видео Фьюри выложил в Instagram.
"Вот так Джошуа надо атаковать корпус Усика. Я знаю, что разжиревший средневес не сможет устоять под этими ударами", - выкрикнул Фьюри на ринге во время спарринга с тренером.
Британец не впервые называет Усика средневесом, случайно попавшим в хевивейт. Александр Усик среди любителей начинал выступления в категории до 75 кг. До перехода в сверхтяжелый вес украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру. Несмотря на это, шли разговоры о том, что чемпион по версии WBC (Всемирного боксерского совета) проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против победителя поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- 14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 40.07
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное