Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде британца отправили в нокдаун.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок, проходивший в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, длился 10 раундов. В 3-м раунде Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, однако раздельным решением судей победу отдали именно британцу.

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По регламенту это был 10-раундовый бой по правилам бокса. На кону не стоял официальный титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе, которым владеет Фьюри. Победитель получил специальный символический пояс от WBC.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC. Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).

Что известно о поединке Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Ожидалось, что о нем будет объявлено после поединка британца против Нганну, на котором присутствовал украинский боксер.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).