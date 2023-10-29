Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде британца отправили в нокдаун.
В ночь с 28 на 29 октября британец Тайсон Фьюри победил француза камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок, проходивший в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, длился 10 раундов. В 3-м раунде Тайсон Фьюри побывал в нокдауне, однако раздельным решением судей победу отдали именно британцу.
Фото: Getty Images
По регламенту это был 10-раундовый бой по правилам бокса. На кону не стоял официальный титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе, которым владеет Фьюри. Победитель получил специальный символический пояс от WBC.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC. Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).
Что известно о поединке Усик – Фьюри
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Ожидалось, что о нем будет объявлено после поединка британца против Нганну, на котором присутствовал украинский боксер.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное