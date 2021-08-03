Фьюри перед третьим боем "напугал" Уайлдера своим весом

Об этом сообщает Daily Star .

По словам Фьюри, он намерен набрать перед боем с Фьюри вес 136 кг, чтобы нокаутировать американца.

"Я ожидаю, что это будет похоже на наезд 18-колесного автомобиля. И так оно и будет. Я наберу вес и выйду на этот бой 136-килограммовым. Потому что я настроен на большой нокаут", - сказал Фьюри.

Третий бой между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

16 июля стало известно, что поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится 9 октября .

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