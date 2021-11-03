Фьюри перед поединком с победителем реванша Усик - Джошуа заставят провести еще один бой

Об этом заявил промоутер Диллиана Уайта Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24.

По его словам, в ближайшее время Уайта назначат обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), которым владеет Фьюри.

"Я ожидаю, что Диллиан Уайт будет официально объявлен обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри на конгрессе WBC. После этого начнутся переговоры. Если мы не сможем достичь соглашения, то будут проведены промоутерские торги", - сказал Хирн.

Конгресс WBC запланирован на 15 ноября.

Диллиан Уайт владеет титулом "временного" чемпиона WBC. 30 октября он должен был его защищать в поединке против шведа Отто Валлина, однако поединок был отменен из-за травмы британца.

Ожидается, что Тайсон Фьюри в 2022 году проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира с победителем реванша между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, которые весной 2022 года сразятся за титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), принадлежащих украинцу.

Напомним, 23 октября промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что британец проведет следующий поединок весной 2022 года против Диллана Уайта или Джо Джойса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb