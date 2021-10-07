Фьюри перед боем с Уайлдером пренебрежительно высказался об Усике

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.

Тайсон Фьюри на пресс-конференции перед поединком против американца Деонтея Уайлдера назвал себя единственным непобедимым обладателем титула в супертяжелом весе, но потом вспомнил, что ни одного поражения нет и Александр Усик.

"Я вчера сказал, что я единственный непобежденный чемпион в супертяжелом весе. Но я забыл Александра Усика, пятиминутного чемпиона. Я прошу прощения за это", - сказал Фьюри, в активе которого 30 побед и 1 ничья. Усик выиграл все свои 19 поединков.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Деонтей Уайлдер возьмет реванш у Тайсона Фьюри за поражение в 2020 году.

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