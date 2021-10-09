Фьюри перед боем против Уайлдера записал обращение к Усику
Британский боксер Тайсон Фьюри пожелал украинцу Александру Усику победы в реванше против своего соотечественника Энтони Джошуа
Об этом сообщает WBC Ukraine в Instagram.
Обращение Тайсон Фьюри записал накануне боя против американца Деонтея Уайлдера, в котором он будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
"Привет, Александр! Очень хороший поединок, ты очень-очень хороший боксер, я действительно получил удовольствие! Удачи и да благословит тебя Господь! Сделай свое дело в матче-реванше!" - сказал Фьюри.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Фьюри - Уайлдер.
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $30 млн, а американец - $20 млн.
- 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Энтони Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
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