Фьюри перед боем против Уайлдера записал обращение к Усику

Об этом сообщает WBC Ukraine в Instagram.

Обращение Тайсон Фьюри записал накануне боя против американца Деонтея Уайлдера, в котором он будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

"Привет, Александр! Очень хороший поединок, ты очень-очень хороший боксер, я действительно получил удовольствие! Удачи и да благословит тебя Господь! Сделай свое дело в матче-реванше!" - сказал Фьюри.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Фьюри - Уайлдер.



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