Фьюри ответил на предложение об участии в супертурнире с Усиком, Джошуа и Уайлдером
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал слухи о супертурнире с участием Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера бредом
Об этом Фьюри заявил в Instagram .
Таким образом Тайсон Фьюри отреагировал на заявление промоутера Эдди Хирна, что в Саудовской Аравии заинтересованы в проведении вечера бокса, в котором он встретился бы с украинцем Александром Усиком, а другой британец – Энтони Джошуа – подрался бы с Деонтеем Уайлдером из США.
"Я могу подтвердить, что эти слухи – полный бред", – сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что начал переговоры об организации поединка с Даниэлем Дюбуа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.6
- Актуальное
- Важное