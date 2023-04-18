Об этом Фьюри заявил в Instagram .

Таким образом Тайсон Фьюри отреагировал на заявление промоутера Эдди Хирна, что в Саудовской Аравии заинтересованы в проведении вечера бокса, в котором он встретился бы с украинцем Александром Усиком, а другой британец – Энтони Джошуа – подрался бы с Деонтеем Уайлдером из США.

"Я могу подтвердить, что эти слухи – полный бред", – сказал Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).